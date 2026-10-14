Tații vor putea asista la nașterea copiilor. Legea a fost adoptată de Parlament

Legea care le permite femeilor să aibă alături o persoană apropiată în timpul nașterii a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Actul normativ urmează să fie trimis președintelui României pentru promulgare.

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat adoptarea legii într-o postare pe Facebook, subliniind că prezența tatălui în sala de naștere nu ar trebui să depindă de regulamentele fiecărei maternități și că tot mai mulți tați își doresc să fie prezenți la nașterea copiilor lor.

„Pentru ei, nașterea nu e un eveniment la care aștepți pe hol. E un început, o nouă viață, și vor să fie aproape de mama copilului lor, în sala de naștere, atunci când ea își dorește asta”, a transmis Raluca Turcan.

Noua lege a fost inițiată de senatoarea USR Ruxandra Cibu-Deaconu și co-semnată de Raluca Turcan. Aceasta modifică Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului și stabilește noi reguli pentru maternitățile publice și private.

Cine va putea însoți mama în sala de naștere

Potrivit noilor prevederi, femeia însărcinată va avea dreptul să fie însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de ea, pe tot parcursul travaliului, al nașterii și al transferului în interiorul unității sanitare.

Aceasta poate fi soțul, partenerul, mama, sora sau o altă persoană apropiată.

„Prin această lege, femeia are dreptul să aibă lângă ea persoana pe care o alege, fie că este soțul, partenerul, mama, sora sau o altă persoană apropiată. Acest drept va putea fi restrâns doar în situații excepționale, justificate medical”, a precizat Raluca Turcan.

Prezența însoțitorului va trebui să respecte normele de igienă, regulile epidemiologice și cerințele de siguranță medicală.

Ce obligații noi vor avea maternitățile

Maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsuri concrete pentru protejarea intimității femeilor în timpul travaliului și al nașterii. Acestea vor trebui să asigure separarea vizuală a spațiilor în care se desfășoară nașterile, astfel încât pacientele să nu fie expuse privirilor celorlalte persoane.

De asemenea, regulamentele interne ale spitalelor nu vor mai putea fi folosite pentru a interzice prezența însoțitorului ales de femeie. Restricțiile vor fi permise numai în situații obiective, justificate medical sau epidemiologic, care privesc siguranța mamei, a copilului, a personalului medical ori a celorlalte paciente.

„Nu mai puteam accepta ca demnitatea unei femei, în cel mai vulnerabil moment al vieții ei, să depindă de spitalul în care a ajuns”, a transmis deputata PNL, amintind de experiențele femeilor care au fost nevoite să nască singure, fără sprijinul persoanelor apropiate.

Nou-născutul va avea dreptul să rămână alături de mamă

Legea prevede și că nou-născutul nu va fi separat de mamă imediat după naștere sau pe durata internării, cu excepția situațiilor justificate medical, epidemiologic, din motive de siguranță sau de forță majoră.

Maternitățile vor trebui să organizeze îngrijirea după naștere astfel încât să înlesnească contactul timpuriu dintre mamă și copil, inițierea alăptării și posibilitatea ca aceștia să rămână în aceeași cameră, în condiții de siguranță medicală.