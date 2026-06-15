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Tentativă de suicid pe podul de la Murfatlar

Un bărbat de 34 de ani din Murfatlar pus în alertă autoritățile după ce s-a urcat pe pod și a amenințat că se sinucide.
Tentativă de suicid pe podul de la Murfatlar
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
15 iun. 2026, 23:58, Social
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Polițiștii din orașul Murfatlar au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe podul de la Murfatlar, o persoană ar avea tendințe suicidale.

Potrivit IPJ Constanța, polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 34 de ani.

La fața locului se află polițiști din cadrul Politiei orașului Murfatlar, precum și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care încearcă să îl determine pe bărbat să renunțe la intențiile sale.

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