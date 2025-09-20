Timiș: Bărbat cercetat penal pentru că deținea ilegal o armă neletală cu aer comprimat

Polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Făget – Postul de Poliție Bethausen au pus în aplicare, sâmbătă, un mandat de percheziție domiciliară în localitatea Cutina, comuna Bethausen, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma cercetărilor efectuate a rezultat faptul că un bărbat, de 37 de ani, deținea ilegal, la domiciliul său, o armă neletală cu aer comprimat.

În urma percheziției domiciliare, a fost descoperită și ridicată, în vederea continuării cercetărilor, o armă neletală cu lunetă, fără inscripții de identificare, care urmează a fi supusă expertizării.

Bărbatul a fost condus la sediul Postului de Poliție Bethausen pentru audieri.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Activitatea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș.