Tinerii din echipa TehnoZ au devenit campioni mondiali la robotică: „Vrem să facem din acest domeniu ceva mai important în România”

Concursul este pe bază de invitație, iar anul acesta au fost doar 40 de echipe din toată planeta – campioni și vicecampioni din SUA, China, Brazilia, Mexic sau Marea Britanie. În mijlocul lor s-au aflat șase adolescenți din Pitești și robotul lor, construit și programat piesă cu piesă, șurub cu șurub. Rezultatul? Victorie și record mondial absolut al sezonului FIRST Tech Challenge.

„Vrem să facem din acest domeniu ceva mai important în România”, spune Flavia Oprea, cu un zâmbet care arată că pentru TehnoZ succesul nu e doar o medalie, ci o misiune.

Robotul creat de acești adolescenți poate executa mai multe comenzi: prinde, ridică și așază cu o precizie milimetrică obiecte pe o bară, aceasta fiind cea mai dificilă probă din concurs.

Misiunea acestei echipe a început în 2018, când au participat pentru prima oară la FIRST Tech Challenge. De atunci, fiecare sezon a însemnat nopți pierdute în laborator, încercări eșuate, piese refăcute, dar și momente de magie. În anul 2024, au obținut la Campionatul Mondial din Houston prestigiosul Think Award.

În spatele lui stau sute de ore de teste, strategii și un manual tehnic care ar putea concura oricând cu documentațiile inginerești ale unor companii mari.