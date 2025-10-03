Traficul aerian de pe aeroporturile din București se desfășoară normal, în ciuda codului portocaliu

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București-Băneasa se desfășoară în condiții normale, fără întârzieri sau anulări, în ciuda avertizării meteorologice de cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Codul portocaliu este valabil pentru municipiul București și județul Ilfov până vineri seara, la ora 23:00, și vizează intensificări ale vântului.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi.