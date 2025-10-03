Prima pagină » Social » Traficul aerian de pe aeroporturile din București se desfășoară normal, în ciuda codului portocaliu

Aeroporturile Henri Coandă și Băneasa funcționează fără perturbări, iar Compania Națională Aeroporturi București a implementat toate măsurile necesare pentru siguranța zborurilor, în contextul avertizării meteo de cod portocaliu valabilă până vineri seara.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Bayne Stanley/ZUMA Press Wire
Gabriel Pecheanu
03 oct. 2025, 09:32, Social

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București-Băneasa se desfășoară în condiții normale, fără întârzieri sau anulări, în ciuda avertizării meteorologice de cod portocaliu emisă de Administrația Națională de Meteorologie.

Codul portocaliu este valabil pentru municipiul București și județul Ilfov până vineri seara, la ora 23:00, și vizează intensificări ale vântului.

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea în siguranță a operațiunilor aeriene pe ambele aeroporturi.