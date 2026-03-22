Tragedie în Băneasa. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 7

Un copil de 5 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc situat pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, sectorul 1, București.

Tragedia s-a produs în urmă cu câteva momente, autoritățile fiind alertate și deplasându-se de urgență la fața locului.

Micuțul a căzut de la înălțime și nu a supraviețuit impactului. Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea copilului, acesta fiind declarat decedat.

Deocamdată nu sunt cunoscute circumstanțele exacte ale incidentului.