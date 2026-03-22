Tragedie în Băneasa. Copil de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 9

UPDATE:

Astăzi, 22 martie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la precipitarea unui minor, la o adresă din Sectorul 1.

Polițiștii au constatat că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind identificat un copil, în vârstă de 5 ani, căzut de la etajul 9 al imobilului în care locuia.

De asemenea, la adresă s-a deplasat și un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri medicale copilului, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

Trupul neînsuflețit urmează a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, pentru necropsie.

Cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Știrea inițială:

Un copil de 5 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc situat pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, sectorul 1, București.

Tragedia s-a produs în urmă cu câteva momente, autoritățile fiind alertate și deplasându-se de urgență la fața locului.

Micuțul a căzut de la înălțime și nu a supraviețuit impactului. Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea copilului, acesta fiind declarat decedat.

Deocamdată nu sunt cunoscute circumstanțele exacte ale incidentului.