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Tragedie în Munții Grohotiș. Un bărbat de 69 de ani a murit la cules de afine, în Prahova

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a murit luni în Munții Grohotiș, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla la cules de afine, a anunțat Salvamont Prahova.
Tragedie în Munții Grohotiș. Un bărbat de 69 de ani a murit la cules de afine, în Prahova
Sursa foto: Salvamont Prahova/Facebook
Iulian Moşneagu
03 aug. 2026, 16:47, Social
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„Din păcate, astăzi am înregistrat a opta victimă din acest an în zona montană a județului Prahova”, au transmis salvatorii montani într-o postare pe Facebook.

Victima era din satul Schiulești, comuna Izvoarele.

„Este vorba de o persoană, în vârstă de 69 ani, din com. Izvoarele, sat Schiulesti, care era la cules de afine, în Munții Grohotiș. Acesta a suferit un stop cardio-respirator”, a precizat Salvamont Prahova.

Formația Salvamont Cheia a intervenit cu cinci salvatori montani și două utilaje, alături de un echipaj ISU, doi jandarmi montani și membrii unei asociații de vehicule de teren, solicitați în sprijin.

Trupul victimei a fost transportat până la DN1A și predat autorităților.

Munții Grohotiș sunt cunoscuți pentru întinderile de afini sălbatici, iar în timpul verii zona este frecventată de numeroși localnici care culeg fructele pentru consum sau pentru vânzare.

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