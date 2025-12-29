Transportul STB în noaptea de Revelion: ce schimbări apar în București

După ce spiritul Crăciunului a fost adus în mijloacele de transport din Capitală de șoferi și vatmani costumați în Moș Crăciun, Societatea de Transport București (STB) se pregătește acum pentru transportul din noaptea de Revelion. Luni, reprezentanții STB au anunțat modificări în circulația transportului public în noaptea de Revelion. Pentru a înlesni deplasarea călătorilor, va fi introdusă o nouă linie de autobuz de noapte, cu indicativul N41.

Traseul liniei N41

Linia va funcționa între terminalele Piața Presei și Ghencea, asigurând legătura între nordul și vestul Capitalei. Autobuzele N41 vor asigura transportul călătorilor la un interval de 30 de minute. Practic, linia N41 va urma un traseu similar celui al tramvaiului 41.

Pe sensul de mers spre vestul Capitalei, traseul include bulevardele Mărăști și Mareșal Alexandru Averescu, strada Turda, Pasajul Grant, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții, Pasajul Lujerului, strada Brașov și bulevardul Ghencea. La întoarcere, autobuzele vor circula pe un traseu similar, cu mici diferențe de parcurs în zona Lujerului și Expoziției.

STB: stațiile și terminalele liniei N41

Autobuzele liniei N41 vor opri atât în stațiile existente, comune cu alte linii STB, cât și în stații nou-înființate, precum „Bd. Uverturii”, „Bd. Timișoara”, „Turda” sau „Bd. Ion Mihalache”, pentru a asigura accesul facil al călătorilor din zonele tranzitate.

În terminalul Ghencea, linia N41 va utiliza primul peron, comun cu autobuzele liniei metropolitane 426. La Piața Presei, autobuzele vor opri în zona utilizată și de linia 642.

Programul liniilor de noapte

În noaptea de Revelion vor fi disponibile și cele 25 de linii de noapte deja existente, ale căror programe de circulație pot fi consultate pe site-ul instituției și în aplicația Info Transport București (InfoTB).

Pentru informații actualizate în timp real privind traseele, stațiile și programul de circulație, bucureștenii sunt sfătuiți să utilizeze canalele oficiale STB – aplicația InfoTB, site-ul companiei și paginile de social media. Până în 7 ianuarie 2026, liniile de transport public de suprafață din Municipiul București vor funcționa după programul unei zile de duminică.