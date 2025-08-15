Trenuri CFR Călători în întârziere până la 200 de minute. Călătorii afectați pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate

CFR Călători anunță întârzieri între 64 și 200 de minute ale trenurilor pe ruta Fetești – Cernavodă, din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Circulația se realizează acum cu tracțiune diesel, iar pasagerii pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.

CFR Călători a informat că, începând joi noaptea, circulația trenurilor între stațiile Fetești și Cernavodă a fost afectată din cauza unor probleme la infrastructura feroviară. Trenurile au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute.

Pentru a menține traficul feroviar, trenurile circulă acum cu tracțiune diesel, iar programul altor trenuri a fost modificat în funcție de măsurile operative stabilite de managerul infrastructurii, CFR SA. CFR Călători colaborează permanent cu CFR SA pentru rezolvarea operativă a problemelor, asigurând siguranța călătorilor și respectarea traseelor.

Pasagerii ale căror trenuri au fost afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau parțial, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul CFR Călători, la secțiunea „Trafic intern / Renunțarea la călătorie”.