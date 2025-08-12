CFR alocă mai multe vagoane în minivacanță și cere înțelegere pentru problemele cu aerul condiționat

CFR Călători informează că, în zilele cu trafic crescut din minivacanță, va pune „la dispoziția publicului călător întreaga capacitate de transport tehnic disponibilă, pentru a asigura mobilitatea către destinațiile dorite.”

„Pentru această perioadă, în funcție de parcul disponibil și solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la: Trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare; Trenurile Soarelui, pentru ca turiștii să se poată bucura de serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral”, a transmis CFR Călători.

Pentru a evita supraaglomerarea unor trenuri și situațiile neplăcute cauzate de epuizarea locurilor, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cu anticipație a legitimațiilor de călătorie. De asemenea, CFR cere înțelegere pentru eventualele probleme privitoare la funcționarea optimă a aerului condiționat.

„CFR Călători depune eforturi susținute pentru menținerea în circulație a tuturor unităților de material rulant dotate constructiv cu instalații de climatizare. Întregul parc de vehicule feroviare este verificat tehnic și funcțional înainte de plecarea în cursă, pentru evitarea defectărilor în parcurs. Pot apărea situații în care, din cauza temperaturilor exterioare de peste 35°C (care, la nivelul șinei și al cutiei vagonului, pot depăși 50°C) sau a deschiderii geamurilor în timpul mersului, instalațiile de climatizare să funcționeze fără a mai asigura răcirea în parametri optimi. Mulțumim tuturor pentru înțelegere”, a comunicat CFR Călători.