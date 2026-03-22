Trupul unui bărbat, găsit carbonizat după un incendiu într-o casă din Argeș

Potrivit ISU Argeș, incendiul s-a produs pe parcursul nopții într-o locuință din comuna Tîgveni.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la o casă bătrânească, afectând o suprafață de aproximativ 80 mp.

Flăcările violente prezentau pericol de propagare și la casele din vecinătate, dar și la o pădure. Din locuință a fost evacuată și o butelie.

În interiorul construcției a fost identificat trupul carbonizat al unui bărbat.

Din primele cercetări, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, de la un conductor electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată.