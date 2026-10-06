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Ultima tură înainte de pensionare, încheiată cu o naștere în ambulanța SMURD. Povestea unui pompier din Arad

Un pompier din Arad, aflat în ultima sa tură înainte de pensionare, a avut parte de o misiune pe care nu o va uita: în timp ce transporta la spital o femeie însărcinată, aceasta a născut în ambulanța SMURD.
Ultima tură înainte de pensionare, încheiată cu o naștere în ambulanța SMURD. Povestea unui pompier din Arad
Foto: ISU Arad
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 00:28, Social
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Plutonierul adjutant șef Adrian Neamțu, pompier la ISU Arad, se pregătea să încheie, după 20 de ani de serviciu, ultima sa tură înainte de pensionare. Dis-de-dimineață, însă, un apel la 112 anunța că o femeie din Mândruloc avea nevoie de ajutor, fiind pe punctul de a naște.

Adrian Neamțu, alături de plutonierul adjutant șef Csipai Iosif și plutonierul Daniel Hojbotă, au pornit spre locul solicitării și au preluat femeia pentru a o transporta la spital.

Pe drum, însă, contracțiile s-au intensificat, iar echipajul SMURD a fost nevoit să transforme, pentru câteva minute, ambulanța într-o sală de nașteri.

Salvatorii s-au mobilizat rapid, iar în scurt timp s-a auzit primul plânset. Mama și fetița au fost apoi transportate în siguranță la spitalul din apropiere.

Pentru cei trei pompieri, intervenția a fost una specială. Pentru Adrian Neamțu, pompier cu 20 de ani vechime, a fost cu atât mai importantă, fiind chiar ultima sa misiune înainte de pensionare.

„Ultima tură, băieți. Cred că le-am trăit pe toate în cei 20 de ani de meserie”, era gândul cu care pompierul își începuse ultima zi de serviciu, potrivit ISU Arad.

Reprezentanții ISU Arad i-au felicitat pe cei trei salvatori pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă în timpul intervenției.

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