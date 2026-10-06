Ultima tură înainte de pensionare, încheiată cu o naștere în ambulanța SMURD. Povestea unui pompier din Arad

Plutonierul adjutant șef Adrian Neamțu, pompier la ISU Arad, se pregătea să încheie, după 20 de ani de serviciu, ultima sa tură înainte de pensionare. Dis-de-dimineață, însă, un apel la 112 anunța că o femeie din Mândruloc avea nevoie de ajutor, fiind pe punctul de a naște.

Adrian Neamțu, alături de plutonierul adjutant șef Csipai Iosif și plutonierul Daniel Hojbotă, au pornit spre locul solicitării și au preluat femeia pentru a o transporta la spital.

Pe drum, însă, contracțiile s-au intensificat, iar echipajul SMURD a fost nevoit să transforme, pentru câteva minute, ambulanța într-o sală de nașteri.

Salvatorii s-au mobilizat rapid, iar în scurt timp s-a auzit primul plânset. Mama și fetița au fost apoi transportate în siguranță la spitalul din apropiere.

Pentru cei trei pompieri, intervenția a fost una specială. Pentru Adrian Neamțu, pompier cu 20 de ani vechime, a fost cu atât mai importantă, fiind chiar ultima sa misiune înainte de pensionare.

„Ultima tură, băieți. Cred că le-am trăit pe toate în cei 20 de ani de meserie”, era gândul cu care pompierul își începuse ultima zi de serviciu, potrivit ISU Arad.

Reprezentanții ISU Arad i-au felicitat pe cei trei salvatori pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovadă în timpul intervenției.