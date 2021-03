Se împlineşte un an de când am învăţat că trăim într-o libertate restrânsă, un an de când ne uităm la ceas ca nu cumva să depăşim limita de timp pe care o avem la dispoziţie pentru a ne deplasa pe timp de noapte. În acest an, unii au pierdut, alţii au câştigat. Am pierdut un an, dar poate nu l-am pierdut degeaba. Unii au câştigat prin faptul că nu s-au îmbolnăvit, alţii au câştigat prin faptul că şi-au recuperat sănătatea. Unii au pierdut business-ul pentru care au muncit toată viaţa, alţii au găsit soluţia să iasă la liman. Sunt şi dintre cei care au pierdut pe cineva drag în aesst „război”. România a pierdut peste peste 21.500 de cetăţeni.

„Ne aflăm într-o situaţie cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă. Vom trece cu bine prin această grea încercare dacă luăm imediat cele mai drastice măsuri şi înţelegem cu toţii că severitatea lor este pe măsura gravităţii perioadei pe care o traversăm. Începând de astăzi (15 martie - 2020) se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile”, anunţa preşedintele Klaus Iohannis în urmă cu un an.

Vreme de două luni, în România au fost îngrădite mai multe drepturi fundamentale. Astfel, românii au ieşit din casă doar cu declaraţie pe propria răspundere, şcolile au fost închise şi învăţământul s-a mutat în online, iar restaurantele, cafenelele, barurile au fost închise, la fel şi magazinele care comercializau produse neesenţiale.

Pe 14 mai s-a încheiat starea de urgenţă, iar restricţiile au fost mult diminuate pentru că a fost instituită starea de alertă.

Tot în stare de alertă se află România şi în prezent, iar hotărârea de Guvern este prelungită lunar cu câte 30 de zile.

Într-un an greu, România s-a organizat două rânduri de alegeri - locale şi parlamentare. Executivul a decis iniţial amânarea acestora, astfel că aleşii locali au fost votaţi cu jumătate de an mai târziu. Alegerile parlamentare au generat modificări în structura Legislativului. Astfel, PMP, ProRomânia şi ALDE au ratat pragul electoral. În schimb, cu aproape 10% a intrat în Parlament Alianţa pentru Unirea Românilor, condusă de George Simion şi Claudiu Târziu.

Speranţa că vom reveni la viaţa normală a venit la finalul anului 2020, când a început campania naţională de vaccinare anti-COVID în România. Se întâmpla în 27 decembrie 2020.

Asistenta medicală Mihaela Anghel a primit prima doză de vaccin.

„Este începutul sfârşitului pandemiei”, spunea Mihaela Anghel după vaccinare, precizând că se simte privilegiată pentru faptul că a fost prima persoană din România vaccinată.

„Nu a durut, este cel mai nedureros vaccin pe care l-am făcut”, a afirmat asistenta, care a recomandat românilor „să deschidă bine ochii şi să se vaccineze pentru a scăpa de această greutate”.

Între timp au fost vaccinate peste două milioane de români cu vaccinuri produse de Pfizer-Biontech, Moderna şi AstraZeneca.

Potrivit ultimului raport al Grupului de Comunicare Strategică, 862.681 români au fost confirmaţi pozitiv cu SARS-COV-2, dintre care 787.392 au fost declaraţi vindecaţi.

România a pierdut într-un an 21.565 de oameni, răpuşi de COVID-19.