Un atac ucrainean cu dronă a provocat un incendiu la o substație electrică din Krasnodar

Resturile unei drone ucrainene doborâte au provocat un incendiu la o substație electrică din orașul Kropotkin, în regiunea Krasnodar, a anunțat luni administrația locală, citată de Reuters.

Incendiul a fost stins rapid, iar, potrivit informațiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime, se arată într-un mesaj publicat pe canalul de Telegram al administrației regionale.

Dimensiunea exactă a atacului și amploarea pagubelor nu sunt cunoscute deocamdată.

Mai multe regiuni din sudul și sud-vestul Rusiei au rămas ore întregi sub alertă aeriană în cursul nopții, potrivit mesajelor difuzate de autoritățile locale.

De asemenea, operațiunile pe mai multe aeroporturi, inclusiv cele din Saratov și Volgograd, au fost suspendate temporar „pentru siguranța zborurilor”, a precizat agenția federală pentru aviație civilă Rosaviatsia.

Kievul nu a comentat imediat incidentul. Ucraina a afirmat în repetate rânduri că atacurile sale asupra teritoriului rus vizează exclusiv infrastructura considerată esențială pentru efortul de război al Moscovei. Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar avea ca obiectiv lovirea deliberată a civililor în conflictul declanșat de invazia rusă din februarie 2022.