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Un bărbat a amenințat că aruncă în aer un tren de călători

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din Bistrița, a fost amendat cu 4.000 de lei după ce a sunat la 112 și a amenințat că va arunca în aer un tren de călători care se deplasa spre Brașov. În urma verificărilor, polițiștii nu au găsit asupra acestuia obiecte sau dispozitive periculoase.
Un bărbat a amenințat că aruncă în aer un tren de călători
Laura Buciu
06 nov. 2026, 19:29, Social
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Incidentul a avut loc vineri, 6 noiembrie 2026, când bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112, în timp ce se afla într-un tren de călători care circula prin județul Prahova, în direcția municipiului Brașov.

Polițiștii din cadrul Serviciului Regional de Poliție Transporturi Brașov, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, au început imediat verificările pentru identificarea apelantului.

Oamenii legii au reușit să stabilească identitatea acestuia înainte ca trenul să ajungă în stația CF Brașov. La sosirea garniturii, polițiștii au verificat călătorii și l-au identificat pe bărbatul de 62 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Bărbatul a recunoscut că a sunat la 112

În urma controlului corporal, polițiștii nu au descoperit obiecte sau dispozitive care să pună în pericol siguranța pasagerilor.

Bărbatul a recunoscut că a efectuat apelul la 112, fapt confirmat și prin verificarea istoricului telefonului mobil pe care îl folosea.

Pentru apelul abuziv, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.000 de lei, în baza prevederilor OUG 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Au fost inițiate demersuri pentru evaluarea medicală

Având în vedere circumstanțele în care s-a produs incidentul, au fost inițiate demersuri pentru evaluarea medicală de specialitate a bărbatului. Personalul medical competent urmează să stabilească dacă este necesară internarea acestuia, în condițiile legii.

Polițiștii reamintesc că apelurile false sau abuzive la numărul 112 pot duce la mobilizarea inutilă a echipajelor de intervenție și pot afecta capacitatea autorităților de a răspunde rapid unor situații reale de urgență.

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