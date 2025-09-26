Un bărbat beat din Giurgiu și-a amenințat iubita cu un pistol

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 22.00. O tânără de 25 de ani a sesizat prin 112 că fostul său iubit ar fi scos un pistol și ar fi amenințat-o cu moartea, în timp ce conducea autoturismul în localitatea Roata de Jos.

Polițiștii l-au identificat rapid pe bărbat. În urma verificărilor, s-a stabilit că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. De asemenea, asupra sa a fost descoperit un pistol tip airsoft, care a fost indisponibilizat.

Pe numele tânărului s-a întocmit dosar penal pentru amenințare, conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

Vineri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.