Un bărbat beat din Giurgiu și-a amenințat iubita cu un pistol

Un tânăr de 27 de ani, din localitatea Roata de Jos, județul Giurgiu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi amenințat cu un pistol fosta sa iubită și ar fi condus un vehicul fără permis, sub influența alcoolului, informează vineri IPJ Giurgiu.
Petre Apostol
26 sept. 2025, 19:38

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei 22.00. O tânără de 25 de ani a sesizat prin 112 că fostul său iubit ar fi scos un pistol și ar fi amenințat-o cu moartea, în timp ce conducea autoturismul în localitatea Roata de Jos.

Polițiștii l-au identificat rapid pe bărbat. În urma verificărilor, s-a stabilit că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. De asemenea, asupra sa a fost descoperit un pistol tip airsoft, care a fost indisponibilizat.

Pe numele tânărului s-a întocmit dosar penal pentru amenințare, conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

Vineri, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.