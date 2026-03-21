Un bărbat s-a prăbușit cu mașina într-un canal lângă barajul Slăvitești, din Vâlcea

Pompierii din Vâlcea au fost solicitați, sâmbătă, pentru salvarea unui bărbat căzut într-un canal, după un accident rutier produs în localitatea Galicea (lângă barajul Slăvitești).

Echipajele au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism, iar șoferul era blocat în canalul în care se afla mașina, fiind în imposibilitatea de a se autoevacua.

Bărbatul a fost extras de salvatori și predat echipajului medical SMURD.

Ulterior evaluării medicale, bărbatul a refuzat transportul la spital.