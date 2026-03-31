Prima pagină » Social » Un deținut de la Penitenciarul Iași, aflat la un punct de lucru la o biserică, a evadat

Un deținut de la Penitenciarul Iași, aflat la un punct de lucru la o biserică, a evadat

Un deținut de la Penitenciarul Iași care se afla la un punct de lucru la o biserică a evadat marți dimineața. Bărbatul a fost prins în scurt timp în gara Nicolina.
Un deținut de la Penitenciarul Iași, aflat la un punct de lucru la o biserică, a evadat
Cosmin Pirv
31 mart. 2026, 11:44

IPJ Iași anunță că a fost sesizat marți dimineața de Penitenciarul Iași cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica Sfinții ,,Atanasie și Chiril” din Iași, a plecat într-o direcție necunoscută.

Polițiștii au început căutarea persoanei evadate.

Un polițist de penitenciar, aflat în timpul liber, a depistat persoana în gara Nicolina, din județul Iași.

Acesta a primit ulterior sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași în vederea imobilizării persoanei.

Bărbatul a fost încarcercat în Penitenciarul Iași, în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

