Un deținut de la Penitenciarul Iași, aflat la un punct de lucru la o biserică, a evadat

IPJ Iași anunță că a fost sesizat marți dimineața de Penitenciarul Iași cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica Sfinții ,,Atanasie și Chiril” din Iași, a plecat într-o direcție necunoscută.
Polițiștii au început căutarea persoanei evadate.
Un polițist de penitenciar, aflat în timpul liber, a depistat persoana în gara Nicolina, din județul Iași.
Acesta a primit ulterior sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași în vederea imobilizării persoanei.
Bărbatul a fost încarcercat în Penitenciarul Iași, în vederea executării pedepsei de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.