Un localnic a descoperit o comoară veche de peste 3.000 de ani în Cluj. Conține un artefact unic în România

Pasiunea pentru istorie s-a transformat într-o descoperire remarcabilă pentru un clujean care a scos la lumină un tezaur format din 121 de piese din aur, cu ajutorul unui detector de metale. Piesele datează din perioada Epocii Bronzului, aproximativ între anii 1400 și 1200 î.Hr.

Artefactele, de o complexitate și finețe rar întâlnite, au fost predate autorităților și se află acum în custodia Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, unde așteaptă unde să fie analizate și restaurate de o echipă internațională de arheologi, chimiști, fizicieni și geologi.

„Este vorba de un inel pentru care încă nu avem în România analogii, realizat dintr-o sârmă mai groasă de aur, cu capete spiralate”, a declarat Malvinka Urak, muzeograf la muzeul din Cluj, citată de Ziua de Cluj.

În tezaur se află și 116 verigi decorate cu incizii, care ar putea fi interpretate drept cercei. Specialiștii susțin că valoarea este inestimabilă, atât prin prisma vechimii, cât și a lucrăturii: „Sunt inestimabile, foarte, foarte importante”, a precizat muzeograful clujean.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, a explicat că astfel de descoperiri arată încă o dată bogăția ascunsă a pământului românesc: „Valoarea este într-adevăr inestimabilă, având în vedere atât vechimea, cât și lucrarea în sine. Teritoriul național ne arată în continuare astfel de surprize”.

După evaluarea inițială, urmează ca artefactele să fie incluse în colecția muzeului, pentru a putea fi admirate de vizitatori, potrivit directorului Direcției Județene de Cultură Cluj, Victor Cubleșan: „Fiind niște piese spectaculoase, ele trebuie văzute de public”.