Prima pagină » Social » Un nou opțional pentru liceeni: „Ora de GIS” intră în școli. Elevii vor învăța să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitate

Un nou opțional pentru liceeni: „Ora de GIS” intră în școli. Elevii vor învăța să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitate

Ministerul Educației a anunțat aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a programei pentru noul opțional național „Ora de GIS”, o disciplină destinată elevilor de liceu care îmbină geografia cu tehnologia informației.
Un nou opțional pentru liceeni: „Ora de GIS” intră în școli. Elevii vor învăța să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitate
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
23 iun. 2026, 11:12, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit ministerului, noua disciplină se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XII-a, de la filiera teoretică, atât profilului real, cât și celui umanist, indiferent de specializare.

Geografie și tehnologie într-o singură disciplină

Ministerul Educației precizează că „Ora de GIS” se află la intersecția dintre Geografie și Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), dar extinde procesul de învățare și către domenii precum mediul, urbanismul, transportul, turismul, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitatea, economia locală și cetățenia digitală. GIS (Geographic Information System – Sistem Informatic Geografic) este o tehnologie utilizată pentru colectarea, analiza și reprezentarea datelor geografice prin intermediul hărților digitale.

Ora de GIS – un nou opțional pentru elevii de liceu. Sursa foto: Facebook/Ministerul Educației – România

Conform informațiilor publicate de minister, opționalul va avea o durată de o oră pe săptămână și se va desfășura pe parcursul unui an școlar. Instituția descrie noua disciplină drept un curs în care „harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții”.

Accent pe învățarea practică

Ministerul Educației susține că noul opțional este destinat elevilor care doresc să învețe practic și să utilizeze tehnologia pentru a înțelege mai bine spațiul în care trăiesc. Prin utilizarea datelor geospațiale și a hărților digitale, elevii vor putea analiza probleme și fenomene din comunitățile lor, dezvoltând competențe care combină geografia, tehnologia și gândirea critică. Aprobarea programei face parte din procesul de diversificare a ofertei de discipline opționale la nivel național, anunțat de Ministerul Educației.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Nicușor Dan convoacă noi consultări la Cotroceni cu partidele după eșecul Guvernului Veștea în Parlament. Care este programul
Gandul
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Doi producători auto acuză Ministerul Mediului de decizii anticoncurențiale în privința programului Rabla: „Să țină cont de toate acordurile existente”
Libertatea
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
CSID
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da