Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu

Accidentul a avut loc marți după-amiaza pe Defileul. O mașină în care se aflau două persoane s-a răsturnat în apa râului Jiu.

ISU Gorj a intervenit la fața locului cu două autospeciale de intervenție, o ambarcațiune de salvare și o ambulanță SMURD, precum și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj.

Echipajele ajunse la locul accidentului au constatat că cele două persoane erau conștiente, cooperante și reușiseră să iasă parțial pe geamul autovehicului.

Pompierii au reușit să salveze cele două persoane, care au fost evaluate medical și duse la spitalul din Bumbești-Jiu.

Surse locale susțin că este vorba de un preot și de măicuță de la mănăstirea Lainici, ambii cu vârste în jur de 70 de ani.