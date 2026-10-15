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Un șofer a fost ucis de inundațiile din insula grecească Rodos. Alte patru mașini au fost luate de ape

O persoană a fost găsită moartă pe Insula Rodos, după un nou val de inundații devastatoare. Autoritățile grecești avertizează cetățenii să limiteze călătoriile pe perioada furtunilor și să se adăpostească. Până acum, alte patru mașini au fost luate de ape.
Un șofer a fost ucis de inundațiile din insula grecească Rodos. Alte patru mașini au fost luate de ape
Sursa foto: Mediafax Foto
Coralia Frigea
15 oct. 2026, 08:39, Social
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Un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a fost ucis miercuri de inundațiile devastatoare din Insula Rodos, după ce mașina lui a fost luată de curenții de pe o plajă.

Un bărbat, găsit decedat lângă Rodos

Trupul bărbatului a fost găsit la 30 de kilometri de orașul cheie al insulei, numit tot Rodos, conform Reuters.

Conform Express, bărbatul era angajatul unui hotel de pe insulă.

Bilanțul pagubelor materiale, după inundații

În același timp, alte patru mașini au fost luate de ape, mai precizează garda de coastă din Grecia.

Autoritățile grecești atrag atenția asupra pericolelor și le-au transmis locuitorilor de pe mai multe insule să-și limiteze ieșirile, pe durata furtunilor.

Insula Rodos este frecvent cuprinsă de fenomene meteorologice extreme. Aproape anual, incendii de vegetație de mari proporții au loc aici, în ciuda faptului că solurile nu favorizează creșterea plantelor.

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