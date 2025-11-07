Un șofer de cisternă a furat 240 de litri de motorină destinată autoutilitarelor STB

Polițiștii din București au prins în flagrant delict, joi, un bărbat în vârstă de 51 de ani, imediat după ce ar fi furat, în Sectorul 3.

Polițiștii l-au observat pe bărbat, șofer al unui autovehicul specializat pentru transportul lichidelor, a cărui conduită era neconformă cu atribuțiile specifice postului său.

Astfel, a fost prins în flagrant delict imediat după ce a furat 240 de litri de carburant din autovehiculul pe care îl conducea, parcat într-o autobază din Sectorul 3, carburantul fiind depozitat în canistre de plastic.

Bănuitul a fost imobilizat și condus la sediul subunității, în vederea audierii.

Prejudiciul a fost recuperat.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul lucra pe cisternă și avea ca sarcină alimentarea altor utilizaje STB, care se ocupau cu activități de mentenanță.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 ore, urmând ca vineri să fie prezentat magistraților cu propunere legală.