Un software gratuit revoluționează imprimarea 3D: De la modele de inimă la proteze personalizate

Noul program, denumit OpenVCad, a fost dezvoltat sub îndrumarea lui Robert MacCurdy de la Universitatea din Colorado Boulder și este disponibil online pe platforma arXiv. Studiul a fost publicat în revista Additive Manufacturing.

De ani de zile, imprimarea 3D a inovat multe sectoare ale producției, în special în producția de materiale și obiecte deosebit de complexe, de la producția de motoare de rachetă la producția de proteze personalizate. Cu toate acestea, tehnologia este încă limitată de posibilitatea de a combina utilizarea mai multor materiale.

De exemplu, atunci când se creează obiecte precum tălpi de pantofi, ar fi important să se modifice combinația de materiale pentru a schimba rigiditatea tălpii în funcție de poziția acesteia.

Această dificultate este cauzată nu numai de imprimantele în sine, ci și, mai ales, ce complexitatea software-ului necesar pentru imprimarea mai multor materiale în producția aceluiași obiect.

Pentru a depăși aceste limitări, cercetătorii americani au dezvoltat OpenVCad, un software accesibil gratuit capabil să gestioneze imprimarea 3D cu mai multe materiale.

„Acesta este primul instrument de proiectare multimaterial bazat pe cod disponibil pentru toată lumea”, a spus Wade, unul dintre autori.

Potrivit cercetătorilor, soluția poate ajuta specialiștii care lucrează într-o gamă largă de domenii, de la medicină, unde chirurgii au nevoie de țesuturi și modele mai realiste pentru a exersa, cum ar fi mușchiul cardiac, până la robotica soft, unde materialele trebuie să fie mai flexibile în unele părți decât în altele.