Vinul roșu și suplimentele alimentare – benefice sau nu pentru inimă? Horațiu Moldovan oferă explicații

Invitat în ediția din 20 septembrie a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și președinte al Romtransplant a vorbit despre sănătatea organismului și la ce trebuie să avem grijă în privința alimentației.

Medicul a abordat subiectul grăsimilor nesaturate, care nu au un impact atât de mare asupra colesterolului așa cum o au grăsimile nesănătoase. Acesta a dat și câteva exemple de alimente care au grăsimi cu un efect patogenic mai mic.

„Există și grăsimi care au un efect patogenic mai mic. Sunt așa numitele grăsimi nesaturate. Se găsesc în uleiurile vegetale, în general, în carnea de pește, în carnea de păsări, pui, curcani, struți. De exemplu, struțul nu are colesterol deloc, dar are un gust mai prost. Deci există și această soluție a unor diete sărace în grăsimi periculoase”, a spus medicul Horațiu Moldovan.

Medicul a mai punctat și faptul că „nici o carne nu este atât de rea într-o doză acceptabilă. (…) și carnea de porc este foarte bună. Excesele pot genera accentuarea patologiei. Consumarea cu moderație este chiar normală”.

Suplimentele alimentare și vin roșu pentru inimă?

Medicul Horațiu Moldovan a răspuns și dacă suplimentele alimentare și vinul roșu – adesea prezentat ca un „medicament” pentru inimă – sunt sau nu periculoase pentru sănătatea cardiovasculară.

„(Vinul – n.r.) nu face rău, nu face rău, dar nici nu face bine. Într-o doză moderată e util. Rolul antiaterogen al consumului constant de vin în cantitate mică nu s-a demonstrat științific”.

Cu toate acestea, vinul devine nociv pentru inimă atunci când este consumat în cantități mai mari.

„Există patologia pe care alcoolul o induce în doze mari, care se referă și la inimă. Există cardiomiopatie toxic-nutrițională de origine alcoolic, ca să mai vorbim de ciroza hepatică, disfuncții cerebrale și așa mai departe”.

Chiar dacă vinul nu este soluția-minune, Moldovan amintește că există un „tratament” simplu și gratuit pentru sănătatea inimii: optimismul și râsul. Astfel, persoanele care râd „percep stresul într-o proporție mai mică. Asta este benefic atât pentru inimă, cât și pentru întregul organism”, a conchis medicul.

Emisiunea integrală poate fi văzută mai jos: