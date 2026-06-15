Un ucrainean a încercat să intre în România cu piei de jder, estimate la 30.000 de lei

Acesta încerca să intre în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Siret cu 100 de piei de jder, pentru care bărbatul nu a putut prezenta actele. Pieile au fost confiscate, informează Poliția de Frontieră.

„În data de 15 iunie a.c., în jurul orei 01:30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a intra în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 34 de ani. Acesta se afla la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina și se deplasa pe ruta Ucraina – România”, transmit polițiștii.

Pieile erau ascunse în bagajele personale și într-o față de pernă. Jderii sunt specie de animale protejată de lege. Acestea u fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Persoana în cauză nu a putut prezenta documentele necesare, respectiv certificat CITES sau autorizație specială emisă de autoritatea pentru protecția mediului, potrivit polițiștilor de frontieră.

În continuare, polițiștii fac cercetări pentru deținerea, transportul, vânzarea sau oferirea spre schimb a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, și tentativă la contrabandă calificată, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun, mai infomează polițiștii de frontieră suceveni.