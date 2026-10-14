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Unde își vor recupera șoferii permisele reținute. Brigada Rutieră anunță o nouă locație în București

Brigada Rutieră a Capitalei mută, începând de luni, 19 octombrie, activitățile de relații cu publicul privind restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute. Noul punct de lucru va funcționa în Hala Laminor, pe Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3.
Unde își vor recupera șoferii permisele reținute. Brigada Rutieră anunță o nouă locație în București
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Alexandra Pandrea
Oana Antipa
14 oct. 2026, 21:59, Social
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În noua locație vor fi eliberate permisele de conducere și certificatele de înmatriculare reținute, precum și alte documente specifice activității Brigăzii Rutiere, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Ghișeele vor fi închise pe 17 și 18 octombrie

Pentru organizarea activității în noul sediu, ghișeele Brigăzii Rutiere vor fi închise în perioada 17-18 octombrie.

Activitatea cu publicul va fi reluată luni, 19 octombrie, direct la noua adresă din Hala Laminor, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3.

Brigada Rutieră precizează că mutarea are drept obiective îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor, eficientizarea serviciilor de relații cu publicul și facilitarea accesului la serviciile instituției.

Polițiștii le recomandă celor care intenționează să se prezinte la ghișee să țină cont atât de schimbarea adresei, cât și de suspendarea temporară a activității în cele două zile premergătoare deschiderii noului punct de lucru.

Ce servicii pot fi accesate online

Brigada Rutieră amintește că o parte dintre serviciile de interes pentru șoferi sunt disponibile și online, prin platforma Ministerului Afacerilor Interne.

Prin intermediul platformei HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, cetățenii pot solicita istoricul sancțiunilor rutiere și informații referitoare la situația punctelor de penalizare.

Tot online poate fi verificat și statusul permisului de conducere.

Astfel, începând de luni, 19 octombrie, persoanele care trebuie să se prezinte fizic pentru restituirea permiselor de conducere sau a certificatelor de înmatriculare reținute trebuie să se adreseze noului punct de lucru al Brigăzii Rutiere din Hala Laminor.

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