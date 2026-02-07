UPDATE: „În oala acoperită nu cad gunoaie” // „Banii sunt în paporniță”- INTERCEPTĂRI în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5

Subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost cel prin care s-a luat mita de 18.000 de euro.

Acesta a fost interceptat când a făcut referire la faptul că suma cerută ar fi fost mai mare, respectiv 24.000 de euro, dar a fost primită o sumă mai mică. Discuția a fost cu un presupus reprezentant al investitorului imobiliar.

Din interceptări, se observă reticența subordonatului adjunctului Poliției Locale Sector 5 în ceea ce privește abordarea subiectului referitor la suma de 24.000 de euro pretinsă de la numitul „Gabi”(CG, angajat al societății), sumă din care a primit 18.000 de euro cu ocazia efectuării recepției la terminarea lucrărilor la imobilele-corpurile A și B. Reticența se deduce din frazele „nu dezgropăm morții” și „nu prea-mi plac mie astea”. Pe lângă reticența acestuia în abordarea subiectului, se poate observa faptul că polițistul local manifestă o rezervă în discuții atunci când interlocutorul se află în autoturism, temându-se probabil de eventuala interceptare a convorbirilor: „nu-mi plac discuțiile astea”.

Ulterior, după ce discuția se poartă în afara mașinii pe fondul aceluiași subiect, polițistul local îi expune investigatorului sub acoperire „să o lase așa cum a fost aia”, dar și că n-a fost ce spune interlocutorul (24.000 euro), confirmând, practic primirea unei sume de bani de la CG, dar nu suma de 24.000 euro. Pe parcursul discuției, subordonatul lui Chioran îi expune investigatorului că dorește ca mai întâi să-și câștige încrederea unul în altul dând de înțeles că n-ar fi fost oportun să poarte astfel de discuții la o primă întâlnire. În finalul discuției interceptate în mediu ambiental, se observă că sunt reluate discuțiile legate de remiterea sumei de bani, însă polițistul local transmite, din nou, că nu-i plac aceste discuții, „să o lase așa”, precum și „să fie sănătos”.

Redăm o parte din interceptări:

TM (investigator sub acoperire): Adică, am… Da, plus ce era de pus înapoi, adică, într-un final, v-am zis:„ Omul contează și când mergem să ne facem treaba să se facă treaba și să nu mai existe alte discuții!” Acum, în ceea ce privește relația dumneavoastră cu el…

IP (polițist local): Cu cine, cu GABI?

TM: Cu GABI!

IP: Da.

TM: Pe noi ne interesează foarte mult, că noi știm foarte bine câți bani am dat, dar nu știm câți bani au ajuns la dumneavoastră!

IP: Nu dezgropăm morții!

IP: Păi, ar trebui să dezgropăm morții pentru că e o problemă de a nu avea probleme pe viitor. Deci, GABI ne-a sunat…

IP: Așa!

TM:… și ne-a zis:„Domn’e, omuʼ vrea 24.000. COSMIN, de unde…Vezi că avem acolo… Du-te și ia!” Ne-a prins, cumva, pe amândoi, cu alte treburi. Da? Și acum, de la discuția cu băieții ăia de la Sectorul 6, ne-am gândit că, pe aceași chestie, nu au ajuns toți banii la dumneavoastră. Vorbim deschis, adică, nu… Da?!Noi…

IP: Nu prea-mi plac mie astea!

TM: Haideți să ieșim din mașină!

IP: Nu prea-mi plac …

TM: Nu-i problemă! Fumați?

IP: Nu-mi plac discuțiile astea cu …[neintelegibil]…

TM: Nu-i problemă! Na! E … Practic, suntem în aceași oală, cum ar veni. …[râde]…

IP: …[expresie obscenă]…Deci, tu îmi spui?! Mă întrebi o chestie…Oricum n-a fost ă…

TM: Ideea-i în felul următor: pe noi ne deranjează niște aspecte. Da?! Momentul în care noi avem o discuție cu cineva, așa să fie discuția! Pentru că mă duc și se uită ăla urât sau nu îmi semnează, sau se întâmplă altceva. Corect?

IP: Nu. Deci, ca s-o …[se bâlbâie]… închidem.

TM: Pentru că eu vreau…

IM: Deci, M……[se bâlbâie]…

TM: …să și reparăm niște lucruri dacă s-a întâmplat ceva.

IP: M.,, ca s-o…[se bâlbâie]… ca s-o închidem…Las-o așa cum a fost aia. N-a fost ce spui tu. Da? Așa…

TM: …[oftează]…m-apucă răul!

IP: Și atuncea las-o așa! Da?

TM: Păi nu daʼ m-apucă răul pentru că nu-i O.K.

IP: Nu măi, gata! Nu, noi să fim sănătoși!

TM: Daʼ nu-i O.K. din punctul nostru de vedere, poate pe dumneavoastră v-a mulțumit, dar noi nu vrem să stricăm relațiile.

IP: Nu… Deci, dacă… mi-a zis că o să mă sune cineva din partea lui COSMIN. O.K. n-am nicio problemă.

TM: Păi, dʼasta am și zis că rămâne discuția, cumva, între noi.

IP: Da. Gata!

TM: Ați înțeles? Deci, să înțeleg că și-a păstrat obiceiul …

IP: Nu știu! Da! Tu-i știi mai bine . Noi ne știm de acum.

TM: Păi, nu… eu nu știu mai bine! …[râde]…

IP: Deci…

TM: Dumneavoastră știți mai bine.

IP: Las-o așa!

TM: Păi, eu aș lăsa-o daʼ…

IP: Las-o așa!

IP: Las-o așa!

TM: Continuăm acuma pe VIILOR…

IP: Nicio problemă, suntem… Ai numărul meu de telefon, vorbim oricând.

TM: Bun, deci, mai puțin.

IP: Ca să înțelegi…

TM: Deci, mă interesează!Mai puțin, nu?

IP: Deci, e primul nostru contact, nu…Hai să ne câștigăm încrederea unul în altul…

TM: O.K. Nu-i problemă! Ideea este că de acum încolo vom discuta doar noi doi, ca să știți.

IP: O.K. Gata!

TM: Eu nu am fost nici prea direct sau cum considerați dumneavostră. Da? Dar aspectele astea, contează foarte mult.

IP: E bine…

TM: Dacă, dacă vă raportați la cum gândim noi, în relația cu oamenii și cu relațiile pe care ni le facem pʼacolo, pʼacolo, pʼacolo…

IP: Voi să fiți sănătoși! Da?

TM: Păi și dumneavoastră!

IP: Deci, noi să fim sănătoși…

TM: Eu nu insist! Eu nu insist! Am înțeles…V-a dat mai puțin! Nu-i problemă dar, nu e ok! Nu e O.K.! Asta vreau să zic că nu este O.K.!

IP: Las-o așa! Să fii sănătos că pe mine mă interesează să fii sănătos!

TM: Și dumneavoastră, și v-am zis: „Păstrăm legătura noi. GABI o să se ocupe doar de autorizații, acte…”

IP: Fără probleme! Deci, discutăm doar…

TM: Ca să știți!

IP: Nu-mi place cu discuțiile astea, și nu se fac discuțiile astea că…

TM: Discuțiile astea se fac pentru că… Știm amândoi!

IP: Ideea era …

TM: Dacă venea unul străin, mai ziceai…Nici nu, daʼ nici nu exista…[se bâlbâie]… Nu aveați de ce să vă vedeți, dar atâta timp cât suntem implicați direct și știm! Da? Că noi i-am dat luʼ GABI o sumă de bani și n-au ajuns cât trebuie, e o problemă foarte mare! Că de ce vă spun? Dacă spuneți că sunteți mulțumiți și-i O.K., eu n-am nicio problemă, dar…

IP: Nu mai… Nu mai discutăm! Gata! Am închis subiectul! Să fii sănătos!

TM: Vă salut! Mai uitați-vă dacă daʼ…[râde]…

IP: Crezi că-s…?!

TM: Nu-s probleme!

IP: Auzi domn’e: „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea!”

TM: Da dar…

IP: Da?

TM: Dar știți că și omul nemulțumit, când te duci să apelezi a doua oară la el nu mai… E…

IP: Nu. Vorbim… Vorbim… Ținem legătura! Hai! Te pup!

TM: Ne auzim! Sănătate, numai bine! N-o pup că ne facem probleme! …[râde]…

INTERLOCUTOARE: Te pup! Pa! Pa!

IP: Hai!

TM: Sărut mâinile și sănătate!

La ultima întâlnire, suma este confirmată

La ultima întâlnire dintre cei doi, investigatorul sub acoperire i-a spus polițistului local că dezvoltatorul imobiliar pentru care lucrează, Cosmin, dorește să știe dacă „l-a ars sau nu l-a ars” omul care trebuia să se ocupe de bani, moment în care răspunsul a fost „Da”, iar investigatorul l-a întrebat iarăși „L-a ars?” și el a răspuns din nou că „Da”.

Această discuție a continuat prin a-l întreba pe polițistul local dacă el a cerut „24”, ocazie cu care acesta și-a scos telefonul din buzunar, a tastat, în aplicația Calculator, numărul „18.000”, i-a întins telefonul să citească, adăugând că „atâta a venit la mine”. Investigatorul l-a întrebat mai departe dacă atât a cerut, iar el a răspuns negativ, moment în care, pentru a se asigura că a înțeles corect, investigatorul a insistat prin sintagma „I-ai cerut 24?”, iar IP a dat din cap în semn afirmativ.

În alte interceptări, Florin Chioran și subalternul său, Petre Iordan, discută despre „cinstea” de 18.000 de euro primită.

Redăm din interceptări:

IP: Flore…Știi că ți-am zis săptămâna trecută că m-a sunat patronu’ de aici de la Înclinată…Pentru recepția…(n.l., expresie obscenă)…Băieții ăia buni…

CF: Mhm…

IP: Care ne-au cinstit…Ce…despre ce-i vorba, ca să-nțelegi! Al tău sună sau al meu sună?

CF: Nu, al meu sună!

IP: Aaa, ne-a dat beep! Fii atent! Eu i-am cerut lu’ ăla atuncea, da, doușpatru de mii de euro!

CF: Mhm!

IP: Așa! Fraieru’ a venit, zice: „Domn’e că n-are șefii bani, că, c-o fi, c-o-mpărți…”, zice: „Mi-a dat 90.000, optișpe mii de euro!”.

CF: Mhm…

IP: Înțelegi?! Și…Nu știu dacă-ți mai aduci aminte, eu am luat patru, da? Și restu’ ți-i i-am adus ție, în paporniță!

CF: Da!

IP: Ai numărat în…(n.l., expresie obscenă)…?

CF: De ce?

IP: Păi….Fii atent! Șase mii zice că ne-a…Că de-aia a luat doușpatru și la mine-n aia a ajuns optișpe și de-aia eram curios dacă ne-a luat și mai…mai mult de șase mii!

CF: Cine mai știe mă în…(n.l., expresie obscenă)…?…(neinteligibil)

IP: Păi știu că nu mai ții minte, da’….

CF: Habar nu am!

IP:Că…(n.l., expresie obscenă)…atunci am luat papornița, am tras de ăia de…

CF: Nu mai știu!

IP: Două de zece mii…Și după-aia am venit ți-am adus ție…(n.l., expresie obscenă)…un an!

CF: Și ce vrea? Ce vrea ăla?

IP: Zice: „Domn’e, noi suntem băieți…Înțelegi?! Suntem băieți de băieți! Nu…”. Zic: „Așa, și ce vrei?!”, zice: „Uite, mai vreau să…Pentru că eu mai am de făcut două blocuri aicea și-aș vrea să mai…”, să aibă o relație cu noi…să nu știu ce și i-am zis, zic: „Și?!”, păi zice: „Domn’e, băiețește!”, zic: „Bine, hai că mai discutăm!”. Nu știu ce să fac! Băi, …(n.l., expresie obscenă)…dacă te uiți ce mașină a venit să moară Franța, ziceai că-i navetă spațială!

CF: Păi și ei s-a apucat de treabă să facă deja blocu’?

IP: Ei au autorizație pentru 4 blocuri și-un centru de ăsta de persoane cu di…Nu dizabilități, pentru bătrâni! Centru de bătrâni, ai…Înțelegi? Și-a făcut două care le-am recepționat noi anu’ trecut, da? Si…zi…acuma se-apucă de alelalte două că are prelungire la autorizație!

CF: Mhm…

IP: Oamenii zice: „Bă nene, nu-mi place să mă ardă…”, oamenii…Bine, băiețește… „Și nu-mi place să mă ardă un fraier!”. Și zice…O dată a fost discuția că eu i-am zis: „Bine, doușpatru…(n.l., expresie obscenă)”…Ăla a venit, zice: „nu domn’e, că nu mi-a dat, mi-a dat nouj’ de mii de lei!” Ai înțeles? Aia…Și oamenii acuma zice: „Domn’e nu vreau să rămâneți cu o părere proastă despre noi!”

CF: Păi și du-te fă-ți treaba și la revedere! Dă-i…(n.l., expresie obscenă)…și gata! Ei știu că mai au nevoie de tine!

IP: Ha?

CF: Ei știu că mai au nevoie de tine! Și-aia e!

IP: Ok! Atuncea vorbesc cu ei…Săptămâna viitoare, zic: „Bă frate..” Hă?

CF: …(neinteligibil)…

IP: Că, zice: „Bă, nene, așa-i frumos, îți lași relația să fie…”

CF: Da mă, păstrează relația și la revedere! E ok! Dă-i în…(n.l., expresie obscenă)…!

IP: Bun! Și dacă-mi dă ceva?

CF: Aia e!

IP: Am înțeles! Ok, gata! Am înțeles! Păi nu…Ideea era dacă…Știi? Aaa…C-am tăcut, mi-ai…mi-ai zis tu: „Grasule, taci din gură, vez ce zic..Și după-aia gata! Cu asta-basta!”

CF: Dă-i…(n.l., expresie obscenă)…de aici! Da, mă! Păstrăm relația și-aia e! Sănătate!

IP: Și virtute…Să ai ce mânca, ce…

CF: Ne vedem când mai ai nevoie de ceva!

IP: Ok! Bine, gata!

CF: …(neinteligibil)…

IP: Hai, gata, am înțeles! Hai!

CF: …(neinteligibil)… au nevoie de tine dă-i în…(n.l., expresie obscenă)…!

IP: Da! Ok! Bine! Hai, hai! Te pup! Pa!

CF: Ne auzim! Să trăiești!

IP: Ai mâncat? Ai mâncat!

CF: Am mâncat în…(n.l., expresie obscenă)…

IP: Hai! Pa!

CF: Hai! Pa!