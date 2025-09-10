Valurile de căldură frecvente şi severe sunt legate de poluarea provocată de combustibili fosili

Emisiile care contribuie la încălzirea planetei provenite de la 180 de mari producători de ciment, petrol şi gaze au contribuit în mod semnificativ la toate evenimentele de căldură luate în considerare în studiu, care a fost publicat în revista Nature şi a examinat un set de 213 valuri de căldură din perioada 2000-2023. Printre poluatorii examinaţi în studiu se numără companii cotate la bursă şi companii de stat, precum şi mai multe ţări în care erau disponibile date privind producţia de combustibili fosili la nivel naţional.

În ansamblu, aceşti producători sunt responsabili pentru 57% din totalul dioxidului de carbon emis între 1850 şi 2023, potrivit studiului.

„Acest lucru arată că nu sunt atât de mulţi actori … care sunt responsabili pentru o parte foarte mare din totalul emisiilor”, a declarat Sonia Seneviratne, profesor de climatologie la universitatea elveţiană ETH Zurich, care a fost unul dintre colaboratorii studiului.

Setul de valuri de căldură din studiu provine din baza de date internaţională EM-DAT privind dezastrele, pe care cercetătorii au descris-o ca fiind cea mai utilizată bază de date globală privind dezastrele. Studiul Nature a examinat toate valurile de căldură din baza de date din perioada 2000-2023, cu excepţia câtorva care nu erau potrivite pentru analiza lor.

Studiul a constatat că încălzirea globală a făcut ca toate cele 213 valuri de căldură examinate să fie mai probabile. Dintre acestea, 55 erau de 10.000 de ori mai probabile să se fi produs decât ar fi fost înainte ca industrializarea să înceapă să se accelereze în 1800. Calculul echivalează cu afirmaţia că acele 55 de valuri de căldură „ar fi fost practic imposibile” fără schimbările climatice provocate de om, au scris autorii.

„Multe dintre aceste valuri de căldură au avut consecinţe foarte grave”, a afirmat Seneviratne. Ea a spus că seria de valuri de căldură care a lovit Europa în 2022 şi care a provocat zeci de mii de decese i-a rămas în minte ca unul dintre evenimentele cu consecinţe deosebit de grave.