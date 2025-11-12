Prima pagină » Social » Videoclipul postat de Nadia Comăneci în ziua în care a împlinit 64 de ani

Nadia Comăneci a împlinit miercuri 64 de ani. Cea mai mare gimnastă din istoria României a publicat o filmare pe X în care dansează pe versurile melodiei „Trandafir de la Moldova”. Nadia a primit numeroase mesaje de felicitare de la organizații și vedete din lumea sportului.
Petru Mazilu
12 nov. 2025, 10:28, Social

Nadia Comăneci a publicat miercuri videoclipul în care dansează pe versurile melodiei cântată de Loredana Groza.

„La mulți ani mie, melodia mea preferată”, a scris Nadia în mesajul care însoțește filmarea.

Numeroase persoane au răspuns ulterior transmițându-i Nadiei la mulți ani. Și Federația Română de Gimnastică a transmis un mesaj.

„Nadia își aniversează astăzi ziua de naștere, iar lumea gimnasticii românești îi urează la unison, LA MULȚI ANI!  A inspirat generații întregi şi ne-a arătat tuturor că perfecțiunea poate fi atinsă!  Ziua Nadiei, este ziua gimnasticii din România!”,  a transmis Federația Română de Gimnastică, pe Facebook.

Comitetul Olimpic Român a transmis un alt mesaj.

„La mulți ani, Nadia Comăneci! Simbol al perfecțiunii și al visului românesc. Povestea fără sfârșit…Pentru toți oamenii  pe care  i-ai inspirat, pentru fiecare bordură care a devenit bârnă, pentru fiecare bară de covoare transformată în paralele inegale, pentru covorul care s-a făcut sol și pentru fiecare obstacol depășit de un copil — îți mulțumim, Nadia! Ești și vei rămâne modelul fiecărei generații care a învățat că perfecțiunea poartă numărul 10. Team Romania îți urează o zi de zece și îți trimite milioane de gânduri bune”, au scris reprezentanții Comitetului Olimpic Român.

În vară, președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea prin care anul 2026 devine oficial „Anul Nadia Comăneci”. Autoritățile vor să marcheze împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric în care gimnasta a obținut primul 10 perfect din istoria sportului. Anterior, legea a fost adoptată în Parlament. România va avea astfel pentru prima oară un an întreg dedicat unei personalități sportive.

Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comăneci, în vârstă de doar 14 ani, a devenit prima gimnastă din lume care a primit nota 10 la un concurs internațional de gimnastică. Organizatorii nu erau pregătiți tehnic pentru a afișa o notă „perfectă”, în dreptul evoluțiilor sale fiind trecut „1,00″.

„Zeița de la Montreal” s-a născut la Onești, în 1961. Nadia Comăneci a început gimnastica la doar șase ani fiind descoperită și antrenată de Béla și Márta Károlyi.