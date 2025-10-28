Viitorul parcului IOR se votează mâine. Primăria vrea o modernizare de 43 de milioane de euro cu „hub acvatic” și „spații comerciale”, dar societatea civică reclamă „betonări excesive și comercializarea spațiului verde”

Potrivit documentației supuse votului, ce a fost consultată de Mediafax, intervențiile propuse combină reabilitarea infrastructurii existente cu lucrări noi: de la locuri de joacă și iluminat, până la amenajări tematice și spații comerciale. În același timp, planul este contestat de o parte a societății civile, care avertizează că pachetul de investiții riscă să aducă mai multă construcție și beton decât protecție pentru natură.

Documentația prevede un pachet de intervenții care combină reabilitarea infrastructurii existente cu amenajări noi, valoarea totală a lucrărilor fiind estimată la aproape 43 milioane de euro (TVA inclus). Durata investiției este indicată la doi ani, cu desfășurare etapizată pe întreg perimetrul parcului.

Măsuri propuse: reparații, dotări și noi funcțiuni

Proiectul vizează un program amplu de lucrări, cu accent pe refacerea echipamentelor urbane, completate de amenajări noi:

Infrastructură pentru copii și familii. Toate cele 17 locuri de joacă existente ar urma să fie reabilitate. În plus, documentul prevede amenajarea unei tiroliene și a unui parc de distracții dedicat copiilor între 3 și 6 ani, pentru diversificarea ofertelor de joacă și mișcare.

Dotări pentru utilizare cotidiană.

Se propun 24 de zone de lucru („work zones”) cu mobilier urban adecvat, 20 de spații comerciale de mici dimensiuni, precum și 20 de grupuri sanitare răspândite în parc, pentru a reduce presiunea pe punctele sanitare existente. O noutate este și un „hub acvatic”, gândit ca un pol de activități și socializare în proximitatea apei.

Iluminat și siguranță.

Sistemul de iluminat ar fi modernizat prin instalarea a 1.150 de stâlpi LED, cu un impact așteptat asupra eficienței energetice și a vizibilității pe timp de seară. Proiectul include și implementarea unui sistem de monitorizare video, măsură argumentată prin nevoia de siguranță, dar care deschide discuții despre protecția datelor și oportunitatea extinderii supravegherii.

Biodiversitate și spații verzi.

Planul vorbește despre plantarea de specii native, amenajarea de pajiști pentru polenizatori pe peste 47.000 mp și crearea a cel puțin cinci micro-habitate noi, pentru a susține fauna urbană. Sunt menționate și grădini comunitare, alături de un nou amfiteatru, conceput drept spațiu pentru evenimente în aer liber.

Proiectul este contestat de o parte a societății civice

Proiectul este însă contestat de o parte a societății civile. Grupul de Inițiativă Civică IOR – Titan a transmis un apel public către consilierii locali să respingă proiectul. Organizația reclamă riscul unei „betonări” excesive și al comercializării spațiului verde prin multiplicarea construcțiilor și a funcțiunilor non-verzi.

„Parcul IOR nu are nevoie de huburi, amfiteatre, zone de lucru și spații comerciale. Nu are nevoie de «parc acvatic» sau «parc de distracții». Are nevoie de protecție, liniște și refacerea zonelor naturale distruse”, arată mesajul, care invocă inclusiv sancțiuni aplicate în trecut de Garda de Mediu pentru intervenții considerate neconforme. Grupul afirmă că peste 5.000 de persoane au semnat o petiție de oprire a proiectului și critică societatea care a realizat documentația, indicând controverse legate de alte proiecte urbanistice.