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Weekend tragic în România: patru copii și un adult au murit înecați. Apelul pompierilor

Un adult și patru copii au murit în weekendul care s-a încheiat după ce s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat în râuri sau lacuri. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) lansează un nou apel către populație și recomandă scăldatul doar în zone special amenajate și supravegheate.
Weekend tragic în România: patru copii și un adult au murit înecați. Apelul pompierilor
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 iul. 2026, 08:57, Social
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Potrivit unui bilanț prezentat luni de IGSU, în weekend s-au înregistrat, la nivel național, peste 5.100 de solicitări de sprijin la care au intervenit pompierii.

80% dintre cazuri au reprezentat intervenții ale echipajelor SMURD, în timpul cărora 4.200 de persoane au fost asistate medical.

Pompierii au asigurat stingerea a 287 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au acționat în 606 situații pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare.

Tragedii produse la scăldat

Sfârșitul de săptămână a fost marcat și de mai multe tragedii produse la scăldat. Cinci persoane, dintre care patru copii, și-au pierdut viața.

În județul Neamț, trei copii au fost surprinși de apele râului Moldova. O fetiță de 6 ani a fost scoasă la timp din apă și transportată la spital, însă cei doi frați ai acesteia, cu vârste de 12 și 15 ani, au fost găsiți de scafandri fără semne vitale. În ciuda manevrelor de resuscitare, cei doi copii nu au mai putut fi salvați.

O altă intervenție dramatică a avut loc în județul Dolj, unde un bărbat a intrat într-o baltă pentru a recupera mai multe lansete și nu a mai reușit să ajungă la mal. Acesta a fost găsit de scafandri și adus la suprafață, însă eforturile echipajelor medicale au rămas fără rezultat.

În județul Covasna, salvatorii au desfășurat o amplă misiune de căutare într-un lac de pescuit din localitatea Valea Mică. O fată și un băiat au fost găsiți și preluați de echipajele medicale, dar, în pofida manevrelor de resuscitare, persoanele au fost declarate decedate.

Sfaturi de la pompieri

IGSU transmite că, pentru prevenirea unor astfel de situații, populația este îndemnată să respecte următoarele măsuri:

-scăldați-vă doar în locurile special amenajate și supravegheate;
-nu lăsați copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia;
-nu intrați în apă după ce ați consumat alcool;
-nu săriți în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu o cunoașteți;
-nu vă aventurați departe de mal și nu vă supraestimați capacitatea de a înota;
-evitați apropierea de cursurile de apă atunci când nivelul acestora este crescut sau curenții sunt puternici.

Dacă observați o persoană în pericol, sunați imediat la 112 și evitați să vă expuneți propria viață.

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