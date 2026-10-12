West Nile câștigă teren în Franța. Care sunt simptomele virusului transmis de țânțari

Autoritatea Națională de Sănătate din Franța raportează bilanțul, de la începutul sezonului de supraveghere sezonieră, a răspândirii virusului West Nile. 161 de îmbolnăviri și cinci decese au fost înregistrate pe teritoriul republicii, de pe 1 mai până în prezent.

Virusul este transmis de la țânțari la oameni, însă provine de la păsări.

Cum s-a răspândit virusul la francezi

Miercuri, agenția franceză pentru sănătate publică Santé Publique France raporta 161 de infectări cu virusul West Nile la nivel național, cu 16 mai mult decât în săptămâna precedentă.

În cel mai recent buletin publicat, agenția mai menționează că 28 dintre îmbolnăviri au fost asimptonatice și au fost depistate la analizele de rutină pentru donatorii de sânge.

Cifrele sunt îngrijorătoare pentru francezi, întrucât în vara anului 2025 s-au înregistrat doar 62 de cazuri și cinci decese, relatează Radio France Internationale.

Care sunt simptomele

În majoritatea cazurilor, boala trece asiptomatică, neajungând să afecteze creierul. Însă, în 20% din îmbolnăviri, simptomele sunt apropiate de cele ale gripei.

Persoanele infectate pot avea:

febră;

dureri de cap;

dureri musculare și articulare;

stare de oboseală.

În cazuri rare, virusul poate provoca encefalită, o inflamație a țesutului cerebral, dar și meningită, afecțiune care poate deveni letală.

Unde se poate contacta virusul

Virusul transmis de țânțari a fost decoperit la începutul secolului al XX-lea, în zona West Nile din Uganda. În anul 1960, primele îmbolnăviri înregistrate pe teritoriu european au fost în Franța. Cazurile erau mai frecvente în jurul bazinului mediteranean, dar și în zone specifice precum Camargue.

Mai recent, virusul a fost înregistrat și în Île-de-France, care include Parisul.

Într-un raport tranmis de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor în această vară, în România au fost trecute 14 zone cu risc de infecție cu virusul West Nile. Țara noastră a înregistrat în acest sezon 14 îmbolnăviri.