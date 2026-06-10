Zeci de persoane au fost șantajate de un individ cu imagini compromițătoare care nu existau în realitate

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au finalizat rechizitoriul și au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat în vârstă de 33 de ani (aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea), pentru comiterea mai multor infracțiuni. El este acuzat de de șantaj, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, alterarea integrității datelor informatice în formă continuată, transfer neautorizat de date informatice, în formă continuată, viol și interceptarea ilegală a unei transmisiuni de date informatice, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioadele cuprinse între 2020 – august 2023 și octombrie – noiembrie 2024, inculpatul a contactat telefonic (individual) 71 de victime, cărora le-a prezentat un scenariu, spunându-le că deține un service GSM, că a cumpărat mai multe componente pentru telefoane mobile, pe care le-a folosit să repare terminale mobile, iar pe unele plăci de bază și memorii ar fi găsit conturile online ale persoanelor pe care le contacta, respectiv fotografii și videoclipuri cu acestea în ipostaze intime, context în care se oferea să ajute aceste persoane să desincronizeze/să șteargă conturile din terminalul mobil”, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

Procurorii spun că individul a determinat victimele să-i transmită datele de acces ale conturilor online asociate adreselor de e-mail, sub amenințarea că în caz contrar va pune la dispoziția altor persoane telefoane mobile aflate în posesia sa (care nu existau în realitate) conținând datele personale ale persoanelor vătămate, precum și materiale foto și video care le înfățișau în ipostaze indecente.

Astfel, datele au intrat în posesia bărbatului care a preluat controlul asupra conturilor online.

„Sub imperiul constrângerii persoanele vătămate au dat curs cererilor inculpatului, care după obținerea datelor conturilor online le-a accesat și a schimbat credențialele ( username, parolă ) preluând controlul asupra lor, corelativ cu restricționarea accesului victimelor la aceste conturi.

Victimele au fost selectate de către inculpat de pe un site de vânzări, unde căuta anunțuri după diferite criterii (rochii, pantofi, obiecte vestimentare pentru femei etc), iar după ce identifica anunțul căuta să afle cât mai multe informații despre persoana care postase anunțul respectiv astfel încât, atunci când o contacta, să îi poată oferi cât mai multe detalii și astfel să îi inducă ideea că deține deja fotografii și înregistrări cu acea persoană.

Astfel, după acest scenariu, inculpatul a reușit să obțină sute de mii de fotografii și înregistrări video, date pe care le-a stocat pe diferite dispozitive (hard-disk-uri, memory stick-uri, carduri de memorie etc) cu scopul de a le folosi pentru a-și satisface anumite nevoi sexuale.

În acest context, inculpatul, prin constrângere morală, sub pretextul că va vinde un presupus telefon mobil pe care sunt date intime, a determinat una dintre persoanele vătămate să execute acte sexuale, conform indicațiilor sale”, se menționează în comunicat.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov, care urmează să judece cazul.