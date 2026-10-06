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A murit fostul atacant Dumitru Caraman, legendă a clubului Farul Constanța

Dumitru Caraman, fost atacant al Farului Constanța, a murit, a anunțat marți clubul constănțean. Născut în comuna Mihail Kogălniceanu, el a evoluat pentru Farul în două perioade, între 1965-1966 și 1970-1975.
A murit fostul atacant Dumitru Caraman, legendă a clubului Farul Constanța
sursă foto: Farul Constanța
Petre Apostol
06 oct. 2026, 13:19, Sport
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Caraman a îmbrăcat în total de peste 150 de ori tricoul alb-albastru, potrivit clubului Farul, și a marcat 33 de goluri.

Fostul fotbalist s-a născut la 22 decembrie 1944, la Mihail Kogălniceanu, și și-a început activitatea la Stuful Tulcea. Ulterior a jucat la Portul Constanța, înainte de a ajunge la Farul.

A debutat în Divizia A pe 26 septembrie 1965, în partida Farul – Petrolul Ploiești, încheiată 1-1. Ultima sa apariție în primul eșalon a fost la 6 aprilie 1975, când FC Constanța a remizat, 0-0, cu Olimpia Satu Mare.

Caraman a făcut parte din „generația de aur” a Farului care a avut clasări importante în campionat, formația constănțeană încheind pe locul patru în sezoanele 1966-1967 și 1973-1974.

După perioada petrecută la Farul, atacantul a mai evoluat pentru FC Brăila. A continuat să fie implicat în fotbal și după retragerea din activitate, lucrând ca antrenor la mai multe formații din județul Constanța.

Legătura sa cu localitatea natală a rămas puternică. În 2022, Dumitru Caraman a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Mihail Kogălniceanu, iar stadionul din localitate îi poartă numele.

Familia fotbalistică a continuat și prin generațiile următoare. Fiul său, Costin Caraman, a evoluat inclusiv la Farul, în timp ce nepotul Dimitris urmează, de asemenea, o carieră în fotbal.

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