Adrien Rabiot a semnat cu AC Milan şi ar putea să-l reîntâlnească pe fostul coechipier Rowe

Adrien Rabiot este oficial jucătorul lui AC Milan.

Rossonerii au plătit aproximativ 10 milioane de euro către Olympique Marseille, iar mijlocaşul de 30 de ani a semnat un contract pe trei sezoane, revenind în Italia la un an după ce părăsise Juventus ca jucător liber de contract, scrie Associated Press.

Mutarea vine după un episod tensionat la începutul lunii august, când Rabiot şi Jonathan Rowe, atacant englez de 21 de ani, s-au certat şi au ajuns la bătaie în vestiar, imediat după eşecul cu Rennes din deschiderea sezonului Ligue 1.

Amândoi au fost îndepărtaţi de la Marseille, iar Rowe s-a transferat între timp la Bologna.

Întâlnirea dintre cei doi ar putea avea loc chiar pe 14 septembrie, în Serie A, la meciul dintre AC Milan şi Bologna, programat imediat după pauza internaţională.

Rabiot, care a câştigat un titlu în Serie A, două Cupe ale Italiei şi o Supercupă în cei cinci ani la Juventus, se va reuni la Milan cu Massimiliano Allegri, antrenorul sub comanda căruia a evoluat la Torino.