Prima pagină » Sport » Alexander Zverev, locul 3 ATP, s-a calificat în semifinalele Australian Open, după victoria cu Tien

Alexander Zverev, locul 3 ATP, s-a calificat în semifinalele Australian Open, după victoria cu Tien

Tenismenul german Alexander Zverev, locul 3 mondial, s-a calificat marți în semifinalele turneului Australian Open, după ce l-a învins pe americanul Learner Tien în patru seturi, scor 6-3, 6-7 (5), 6-1, 7-6 (3), într-un meci disputat pe Rod Laver Arena.
Alexander Zverev, locul 3 ATP, s-a calificat în semifinalele Australian Open, după victoria cu Tien
sursă foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
27 ian. 2026, 08:20, Sport

Germanul Alexander Zverev, cap de serie numărul 3, își continuă seria impresionantă de performanțe la Melbourne. Zverev ajunge la a treia semifinală consecutivă la Grand Slam-ul australian și la a zecea în carieră.

Meciul s-a desfășurat în condiții extreme de căldură, cu temperaturi de peste 40 °C, determinând organizatorii să închidă acoperișul arenei și să introducă pauze de răcorire pentru jucători.

În aceste condiții, Zverev și-a impus jocul cu servicii puternice și constante, reușind 24 de ași și salvând toate cele trei mingi de break cu servicii nereturnabile, inclusiv o minge de set în tie-break-ul decisiv.

Tien, care a produs surpriza turneului învingându-l pe Daniil Medvedev în turul anterior, a pus probleme germanului în setul al doilea, câștigând tie-break-ul de la 3-5 în defavoarea sa.

În setul al treilea, Zverev și-a reglat jocul și a impus ritmul, câștigând clar la 6-1.

Americanul s-a remarcat prin precizie și mobilitate pe teren, profitând de lungimea și lățimea raliurilor. Însă avantajul constant pe serviciul lui Zverev a permis germanului să controleze majoritatea schimburilor.

În urma acestei victorii, Zverev își menține șansele de a ajunge pentru a doua oară consecutiv în finala Australian Open.

În semifinale, el îl va întâlni pe câștigătorul duelului dintre liderul mondial Carlos Alcaraz și australianul Alex de Minaur.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Vortexul polar lovește România! Luna februarie vine cu ger crunt
Gandul
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
Libertatea
Alimentul tradițional românesc care te întinerește. Are efect „anti-aging” și ajută la detoxifierea ficatului
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor