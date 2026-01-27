Alexander Zverev, locul 3 ATP, s-a calificat în semifinalele Australian Open, după victoria cu Tien

Germanul Alexander Zverev, cap de serie numărul 3, își continuă seria impresionantă de performanțe la Melbourne. Zverev ajunge la a treia semifinală consecutivă la Grand Slam-ul australian și la a zecea în carieră.

Meciul s-a desfășurat în condiții extreme de căldură, cu temperaturi de peste 40 °C, determinând organizatorii să închidă acoperișul arenei și să introducă pauze de răcorire pentru jucători.

În aceste condiții, Zverev și-a impus jocul cu servicii puternice și constante, reușind 24 de ași și salvând toate cele trei mingi de break cu servicii nereturnabile, inclusiv o minge de set în tie-break-ul decisiv.

Tien, care a produs surpriza turneului învingându-l pe Daniil Medvedev în turul anterior, a pus probleme germanului în setul al doilea, câștigând tie-break-ul de la 3-5 în defavoarea sa.

În setul al treilea, Zverev și-a reglat jocul și a impus ritmul, câștigând clar la 6-1.

Americanul s-a remarcat prin precizie și mobilitate pe teren, profitând de lungimea și lățimea raliurilor. Însă avantajul constant pe serviciul lui Zverev a permis germanului să controleze majoritatea schimburilor.

În urma acestei victorii, Zverev își menține șansele de a ajunge pentru a doua oară consecutiv în finala Australian Open.

În semifinale, el îl va întâlni pe câștigătorul duelului dintre liderul mondial Carlos Alcaraz și australianul Alex de Minaur.