Alexandru Mitriță, pasă de gol după patru meciuri fără contribuții în campionatul Chinei

Fostul internațional român Alexandru Mitriță a reușit, sâmbătă, prima sa contribuție ofensivă după patru partide în care nu participase direct la gol, în remiza echipa sale Zhejiang Professional cu Qingdao Hainiu, contând pentru etapa a 30-a din campionatul Chinei.
Sursa: Facebook/NationalaRomanieiOfficial
Petre Apostol
22 nov. 2025, 13:56, Sport

Zhejiang Professional a încheiat la egalitate, scor 2-2, pe teren propriu cu Qingdao Hainiu, echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Zhejiang, formația la care Alexandru Mitriță evoluează din vară, a ajuns astfel la șase meciuri consecutive fără victorie (5 remize și o înfrângere).

Zhejiang a condus de două ori, 1-0 și 2-1, dar a fost egalată în minutul 88. Alexandru Mitriță a oferit pasa decisivă pentru golul de 2-1, marcat de Possignolo în minutul 61.

Zhejiang a încheiat partida în 10 jucători, după eliminarea lui Zhang în minutul 83, în vreme ce Mitriță a fost înlocuit în minutul 89.

În actualul sezon din China, Mitriță are 8 goluri și 7 pase decisive în 16 meciuri, cifre excelente pentru mijlocașul ofensiv.

Zhejiang a avut și două goluri anulate după intervențiile VAR.

După 30 de etape, echipa se află doar pe locul 7, cu 42 de puncte, departe de pozițiile fruntașe ale clasamentului.