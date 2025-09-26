Mitriță, cu două pase decisive, desemnat jucătorul meciului în remiza echipei Zhejiang cu Chengdu

Fostul internațional român a dat două pase decisive, inclusiv cea de la golul egalizator, și a fost desemnat jucătorul meciului.

Partida a început dezastruos pentru Zhejiang, care a fost condusă cu 3-0 după 40 de minute. În minutul 45, Mitriță a pasat decisiv pentru reușita lui Owusu-Sekyere, iar în prelungirile primei părți gazdele au redus din diferență prin Yago Cariello.

În finalul meciului, Mitriță a oferit pasa decisivă pentru golul egalizator marcat tot de Cariello.

În acest sezon, în 12 meciuri jucate în China, Mitriță a contribuit la 14 goluri, înscriind 8 și oferind 6 pase decisive.

Performanța sa vine la doar câteva zile după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României, unde a fost mai mult rezervă, fiind titular în doar 9 dintre cele 25 de meciuri jucate.