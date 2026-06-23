Algeria revine spectaculos și elimină Iordania de la Cupa Mondială. Golul victoriei a fost validat după intervenția VAR

Succesul obținut pe San Francisco Bay Area Stadium menține formația africană în cursa pentru calificare. În schimb, Iordania a fost eliminată la prima participare din istorie la turneul final.

Partida a început într-un ritm alert, iar Algeria a fost echipa care a controlat primele minute. Amine Gouiri a trimis primul șut periculos, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Iordania a răspuns prin Mousa Tamari, al cărui șut de la distanță a fost reținut fără probleme de portarul Luca Zidane.

Iordania a lovit contra cursului jocului

Algerienii au continuat să domine posesia și au creat mai multe situații importante înainte de pauză. Riyad Mahrez și Amine Gouiri au încercat să deschidă scorul, însă portarul Yazeed Abulaila a intervenit inspirat de fiecare dată.

În ciuda presiunii exercitate de adversari, Iordania a deschis scorul în minutul 36. Mahmoud Al Mahri a centrat în careu, iar Mousa Tamari a ratat preluarea. Mingea a ajuns însă la Nizar Al Rashdan, care a înscris din apropiere și a adus avantajul asiaticilor înaintea pauzei.

Algeria a schimbat soarta meciului după pauză

Repriza secundă a început tot sub semnul dominării Algeriei. Ibrahim Maza a fost aproape de egalare, însă a ratat ținta dintr-o poziție favorabilă. La cealaltă poartă, Noor Al Rawabdeh a trecut și el aproape de gol, cu un șut care a trecut puțin peste vinclu.

Presiunea constantă a echipei africane a fost răsplătită în partea a doua a reprizei, reușind o remontadă. Nadir Benbouali a restabilit egalitatea în minutul 69, după ce a reluat cu capul o lovitură de colț executată de Mahrez.

Algeria a continuat să atace și a reușit golul victoriei în finalul întâlnirii. Amine Gouiri a deviat decisiv mingea la o nouă fază fixă în minutul 82. Reușita a fost verificată de arbitrajul video și validată după analiza VAR.

Ultima etapă va decide calificarea

Iordania a încercat să revină pe tabelă în ultimele minute, însă nu și-a mai creat ocazii importante. Înfrângerea înseamnă eliminarea echipei asiatice de la prima sa participare la Cupa Mondială.

Algeria ajunge la trei puncte și păstrează șanse de calificare în faza eliminatorie. În ultima etapă, africanii vor întâlni Austria într-un duel decisiv pentru locul secund din Grupa J.

De cealaltă parte, Iordania va încheia competiția împotriva Argentinei, liderul grupei și una dintre favoritele la câștigarea trofeului.