Amalia Lică și Andreea Verdeș reprezintă România la Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică din Brazilia

Cele două sportive vor concura în grupa C, care va începe de la ora 22:10, în prima zi a competiției fiind programate probele de minge și cerc. Ziua următoare sunt programate probele de măciuci și panglică, iar grupa din care fac parte cele două gimnaste române va începe de la ora 01:35, vineri dimineață.

Campionatele Mondiale de la Rio reunesc un număr record de sportive din 77 de țări, fiind cel mai important eveniment anual al gimnasticii ritmice, dar și o etapă crucială în drumul spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

Printre principalele favorite se află campioana olimpică și mondială Darja Varfolomeev (Germania), italianca Sofia Raffaeli, ucraineanca Taisiia Onofriichuk și bulgăroaica Stiliana Nikolova.

Este pentru prima dată când Mondialele de gimnastică ritmică se desfășoară în emisfera sudică.