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Andreea Dragoman, eliminată dramatic la China Smash 2026 la tenis de masă după ce a condus cu 2-1 la seturi și 8-6 în decisiv

Andreea Dragoman, locul 56 mondial, a fost eliminată luni în primul tur al turneului China Smash 2026, care are loc la Beijing, după ce a pierdut în fața sud-coreencei Nayeong Kim, ocupanta locului 31 mondial, după ce a condus cu 2-1 la seturi și a avut avantaj și de trei puncte în actul decisiv.
Andreea Dragoman, eliminată dramatic la China Smash 2026 la tenis de masă după ce a condus cu 2-1 la seturi și 8-6 în decisiv
sursă foto: Stephen Chung/Xinhua via ZUMA Press
Petre Apostol
05 oct. 2026, 15:04, Sport
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A treia româncă din clasamentul mondial, Andreea Dragoman a început bine meciul și, după ce a cedat cu greu primul set, scor 9-11, a întors partida și a trecut în avantaj, câștigând următoarele două seturi. Dragoman s-a impus cu 11-8 în setul al doilea și cu 13-11 în cel de-al treilea, astfel că a condus cu 2-1 la seturi.

În setul al patrulea, românca a avut din nou avantaj, ajungând la 6-4, însă Kim a revenit și a egalat la 6-6. Dragoman a trecut din nou în față, 8-7, iar apoi cele două au ajuns la 9-9. Sud-coreeanca a câștigat ultimele două puncte și a trimis meciul în decisiv.

Ultimul set a fost la fel de echilibrat. Dragoman a condus cu 6-3 și, respectiv, 8-6. Dar, Kim a recuperat și a egalat la 8-8. Românca a făcut 9-9, însă adversara sa a reușit să câștige ultimele două puncte și s-a impus cu 11-9.

Partida de la Shougang Park a durat 44 de minute.

Tot luni, perechea Eduard Ionescu/Darius Movileanu (locul 18 mondial) a oferit un meci intens la debutul pe tabloul de dublu masculin la turneul din China, contra croaților Andrej Gacina/Ivor Ban (locul 62 mondial), însă a pierdut în set decisiv. Ultimul set a păstrat suspansul până la final, într-o întâlnire în care micile detalii au făcut diferența, iar românii au cedat la limită, scor 2-3 (11-9, 8-11, 5-11, 11-4, 9-11).

În schimb, România a înregistrat o victorie luni, prin Bernadette Szocs, care a avansat în turul secund, după ce a învins-o pe egipteanca Dina Meshref.

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