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Bernadette Szocs, victorie categorică la debutul la China Smash 2026 la tenis de masă

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat, luni, în turul al doilea al probei de simplu feminin de la China Smash 2026, după ce a învins-o pe egipteanca Dina Meshref.
Bernadette Szocs, victorie categorică la debutul la China Smash 2026 la tenis de masă
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Cheong Kam Ka
Petre Apostol
05 oct. 2026, 08:30, Sport
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Bernadette Szocs, cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială, fiind pe locul 23, s-a impus categoric în primul tur al competiției care se dispută la Shougang Park din Beijing (China), împotriva sportivei Dina Meshref, situată pe locul 30.

Românca a câștigat în minimum de seturi, scor 11-8, 11-5, 11-1. Meciul a durat aproximativ 17 minute, iar românca a controlat autoritar partida, în special în ultimele două seturi.

Primul set a fost cel mai echilibrat. Meshref a reușit să rămână aproape de Szocs până la 7-7, însă românca a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 11-8. În setul secund, Szocs a preluat rapid controlul și a câștigat cu 11-5.

Ultimul act a fost fără istoric. Jucătoarea din România s-a desprins la 5-0 și nu i-a mai permis adversarei să revină în meci, câștigând setul cu 11-1 și partida cu 3-0.

Victoria îi asigură lui Szocs calificarea în turul al doilea al competiției de la Beijing.

În turul secund, Szocs urmează să se confrunte cu învingătoarea dintre germanca Sabine Winter, a opta favorită a competiției, și Yiyi Jiang, din China, care a primit o invitație pe tabloul principal.

China Smash face parte din categoria Grand Smash a circuitului mondial de tenis de masă.

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