Andrei Rațiu, debut perfect cu Rayo Vallecano în La Liga, învingând pe Girona în deplasare

Rayo Vallecano a debutat cu o victorie în La Liga, învingând vineri seara, în deplasare, cu 3-1, echipa Girona, în prima etapă a sezonului. Internaționalul român Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei învingătoare.
15 aug. 2025

Andrei Rațiu a fost integralist în meciul disputat pe Estadi Montilivi. Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai târziu a pasat decisiv pentru Alvaro Garcia, care a majorat avantajul oaspeților.

Girona a rămas în zece după eliminarea lui Gazzaniga în minutul 43, pentru un fault ca ultim apărător, iar Rayo a profitat imediat. Isi Palazon a transformat un penalty în minutul 45, stabilind scorul pauzei, 3-0 pentru madrileni.

În partea a doua, Rayo Vallecano nu a mai înscris, iar Joel Roca a redus diferența pentru Girona în minutul 57. Meciul s-a încheiat 3-1 pentru Rayo Vallecano.

Potrivit datelor statistice, fundașul român a încheiat cu un procentaj de 88% la pase reușite (50/57), având cel mai mare număr de atingeri al mingii, câștigând și 21 de dueluri.