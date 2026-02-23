Prima pagină » Sport » Antrenorul Dick Advocaat părăsește naționala de fotbal din Curaçao, cu doar patru luni înaintea Cupei Mondiale

Selecționerul naționalei de fotbal din Curaçao, Dick Advocaat, a anunțat luni că renunță la funcție cu doar patru luni înaintea primei participări din istoria țării la Cupa Mondială din 2026.
Foto: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency
Petre Apostol
23 feb. 2026, 15:43, Sport

Decizia lui Advocaat este motivată de problemele de sănătate ale fiicei sale. „Am spus mereu că familia este mai importantă decât fotbalul. Prin urmare, este o decizie evidentă pentru mine. Asta nu schimbă faptul că Curaçao îmi va lipsi, oamenii de aici și colegii mei îmi vor lipsi foarte mult”, a transmis antrenorul prin intermediul unui comunicat.

Tehnicianul olandez, în vârstă de 78 de ani, este considerat un erou al fotbalului din Curaçao, după ce a reușit să califice pentru prima dată această mică națiune din Caraibe, cu aproximativ 150.000 de locuitori, la un turneu final de Campionat Mondial. Curaçao și-a asigurat prezența la Mondial în noiembrie, după un rezultat de egalitate, 0-0, cu Jamaica.

După doi ani la conducerea selecționatei, Advocaat va fi înlocuit de Fred Rutten, fost internațional olandez.

În cariera sa de antrenor, Rutten a pregătit, printre altele, pe PSV Eindhoven (2009–2012) și Feyenoord Rotterdam (2014–2015).

La Cupa Mondială din 2026, Curaçao va evolua în Grupa E, unde va întâlni Germania (14 iunie), Ecuador (20 iunie) și Coasta de Fildeș (25 iunie).

