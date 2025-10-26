Prima pagină » Sport » Argint pentru Andreea Lupu și bronz pentru Sabina Martiș, la turneul satelit de sabie de la Sofia

Argint pentru Andreea Lupu și bronz pentru Sabina Martiș, la turneul satelit de sabie de la Sofia

 Sabrerele române au avut o evoluție bună la turneul internațional satelit de sabie feminin, seniori, desfășurat la Sofia, capitala Bulgariei, duminică. Andreea Lupu a cucerit medalia de argint, iar Sabina Martiș a obținut medalia de bronz.
Petre Apostol
26 oct. 2025, 15:45, Sport

În total, 19 sportive tricolore au luat startul în competiție, dintre care 17 au intrat pe tabloul principal.

Cea mai bună clasare i-a aparținut Andreei Lupu, care a avut un parcurs solid până în finală:
– 15-9 cu Adriana Geatara (România) în primul tur,
– 15-6 cu Viktoria Vitliemova (Bulgaria),
– 15-3 cu Marta Cerro Jimenez (Spania) în optimi,
– 15-12 cu Oleksandra Bondar (Ucraina) în sferturi,
– 15-14 în semifinale cu Palina Kaspiarovich (Azerbaidjan).

În finală, Lupu a fost învinsă de bulgăroaica Yoana Ilieva, scor 8-16, și a obținut medalia de argint.

Sabina Martiș a început cu o victorie în fața colegei Andreea Mitruș (15-8), apoi a trecut de Yasmin Sezer (15-8) și de Marleen Buitenhuis (Olanda) cu 15-11. În sferturi, Martiș s-a impus cu 15-13 în fața ucrainencei Viktoria Korotchenko, însă în semifinale a fost nevoită să se retragă din motive medicale, în duelul cu aceeași Yoana Ilieva, obținând bronzul.

Printre celelalte rezultate notabile ale româncelor: Anastasia Fusea s-a clasat pe locul 9, urmată de Amalia Covaliu (11), Andreea Șerbănoiu (12) și Tania Luțea (14).

Turneele satelit reprezintă a treia categorie ca importanță în circuitul internațional, după Cupa Mondială și Grand Prix.