ASVEL Lyon-Villeurbanne, club patronat de legenda NBA Tony Parker, sancționat de Euroliga de baschet: trebuie să plătească 1,28 milioane de euro jucătorilor pentru salarii prea mici

Clubul francez ASVEL Lyon-Villeurbanne, patronat de legenda NBA Tony Parker, a fost sancționat miercuri de Euroliga de baschet pentru nerespectarea pragului minim salarial impus de regulament, fiind obligat să achite 1,28 milioane de euro către propriii jucători.
Petre Apostol
15 apr. 2026, 16:46, Sport

Decizia vine după ce liga a constatat că ASVEL nu a respectat nivelul minim al masei salariale, stabilit la 5,8 milioane de euro pentru sezonul 2025-2026, se arată într-un comunicat oficial. Suma impusă reprezintă diferența dintre bugetul real al clubului și pragul obligatoriu.

Pe lângă această obligație financiară, clubul francez a primit și o amendă de 25.000 de euro, precum și o interdicție temporară de a înregistra noi jucători și membri ai staffului în competiție.

Sancțiunea va fi ridicată doar după plata integrală a sumei către jucători.

În același timp, viitorul său în competiție este incert, în contextul proiectului NBA Europe, anunțat pentru 2027.

În paralel, Euroliga a sancționat și alte cluburi pentru depășirea plafonului salarial de bază.

Cluburile sancționate sunt Panathinaikos BC (3.065.691 de euro), Anadolu Efes (1.071.676 de euro), Hapoel Tel Aviv (998.027 de euro) și Olympiacos BC (303.290 de euro).

Compensația totală pentru depășirea nivelului de bază, în valoare de 5.438.684 de euro, va fi distribuită în mod egal celor 15 cluburi care respectă nivelurile stabilite, rezultând 362.579 de euro pentru fiecare club.

