Atleta Sha’Carri Richardson, campioană olimpică, arestată în Florida pentru viteză excesivă

Sha’Carri Richardson, în vârstă de 25 de ani, a fost reținută și încarcerată în Orange County Jail, fiind acuzată de viteză excesivă periculoasă, infracțiune prevăzută de legislația statului Florida pentru depășirea pragului de 100 mph, potrivit NBC. Cauțiunea a fost stabilită la 500 de dolari.

Sha’Carri Richardson a câștigat medalia de argint în proba de 100 de metri și aurul în ștafeta 4×100 m la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, fiind una dintre figurile emblematice ale atletismului mondial.

Incidentul se adaugă unui șir de controverse din afara pistei.

În august 2025, Richardson a fost arestată în urma unui incident petrecut pe aeroportul din Seattle. A fost acuzată atunci de agresiune asupra partenerului său, atletul Christian Coleman. Ulterior, sportiva și-a cerut scuze public, iar acesta a refuzat să depună plângere.

În 2021, Richardson a fost suspendată timp de o lună după ce a fost depistată pozitiv la THC (substanța activă principală din cannabis) la selecțiile olimpice ale SUA. În urma sancțiunii, nu a putut să concureze în proba de 100 m la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Legea din Florida pentru viteză excesivă periculoasă, intrată în vigoare la 1 iulie, prevede pedepse de până la 30 de zile de închisoare sau amendă de 500 de dolari pentru prima abatere. O a doua condamnare poate duce la 90 de zile de detenție, amendă de 1.000 de dolari și suspendarea permisului de conducere pentru minimum 180 de zile.