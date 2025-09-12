Atleţii Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann concurează pentru România în prima zi de la Mondialele de Atletism

Rareş Toader, specialist la proba de aruncare a greutăţii, va concura în calificările probei de la ora 4:55, fiind în prima grupă. Finala este programată în reuniunea de seară, de la ora 21:10.

Sportivul român este campion european în sală, cu cea mai bună performanţă a sa din actualul sezon (21,27 m), în vreme ce recordul personal este de 21,29 m, care datează din 2021. Toader, care este al 13-lea în clasamentul mondial al probei, a fost prezent în finală la ediţia din 2023 a Campionatelor Mondiale de la Budapesta.

Alina Rotaru-Kottmann va intra în concursul de săritura în lungime sâmbătă, de la ora 12:30, cu obiectivul de a ajunge în finala programată duminică.

Sportiva română are un record personal 6,96 m, stabilit în 2023, când a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Budapesta. Cea mai bună performanţă din acest sezon a Alinei este de 6.81 m, sportiva română ocupând locul 9 în clasamentul mondial al probei.